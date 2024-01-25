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13:23, 25 января 2024Силовые структуры

Запиравшую в сундуке маленькую дочь россиянку арестовали

СКР: в Кузбассе арестовали женщину, запиравшую в сундуке полуторагодовалую дочь

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Кузбассе суд арестовал 22-летнюю жительницу Таштагола за жестокое обращение с полуторагодовалой дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Против россиянки возбуждено дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ.

Ранее стало известно, что в полицию обратилась знакомая обвиняемой. По версии следователей, с октября по декабрь 2023 года женщина систематически избивала маленькую дочь электрошнуром и другими предметами, а также запирала полуторагодовалую девочку в сундуке на несколько десятков минут.

Сейчас ребенок находится в социальном учреждении.

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      Екатерина Кашурникова
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