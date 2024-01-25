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14:21, 25 января 2024Ценности

Жена миллионера похвасталась роскошными подарками от мужа в честь беременности

Кадр: @lionlindaa / TikTok

Блогерша-домохозяйка Линда Андраде похвасталась роскошными подарками от мужа-миллионера в честь беременности. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает миллион подписчиков.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша показала, что избранник преподнес ей массивное кольцо с бриллиантами, золотистую сумку итальянского модного дома Gucci из крокодиловой кожи, а также новый автомобиль и букет красных роз.

В других роликах девушка продемонстрировала совместный шопинг с супругом, во время которого она выбрала для себя браслет бренда Cartier, украшенный бриллиантами, и сумку марки Hermes. Также она отметила, что ей потребуются три автомобиля: Lamborghini Urus, Mercedes-Benz G-Class и Rolls-Royce.

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«Вам нужно перестать рожать детей от бедных мужчин. Зачем вам так поступать со своим ребенком?» — обратилась Андраде к зрительницам.

В августе Линда Андраде раскрыла требования к избраннику-миллионеру, которые она выдвинула перед заключением брака. Девушка заявила, что будущий супруг должен обеспечить ее собственной инвестиционной недвижимостью и перечислить ей миллион долларов.

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      Алина Гостева
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