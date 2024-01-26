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19:45, 26 января 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали распространенную ошибку при защите печени от алкоголя

Врач Мясников заявил, что гепатопротекторы могут быть вредны для печени

Фото: Matthieu Joannon / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что гепатопротекторы, с помощью которых некоторые злоупотребляющие алкоголем люди пытаются защитить печень, не защищают от болезней этого органа. Такую распространенную ошибку он назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Некоторые гепатопротекторы просто вредны и вызывают токсическое поражение печени», — предупредил доктор. Специалист подчеркнул, что особенно вредны препараты китайской медицины, которые, как утверждается, должны защищать печень.

Врач добавил, что печень очень сложно восстановить. Чтобы предотвратить болезни этого органа, он рекомендовал сделать прививку от гепатита B, вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять алкоголем и не переедать. «Печень надо не губить», — заключил он.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли распространенные миф о печени. Они назвали заблуждением мнение о том, что ее можно почистить.

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      Олег Давыдов
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