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19:58, 26 января 2024Наука и техника

Samsung изобрела смартфон с выдвижным дисплеем

The TechOutlook: Samsung запатентовала выдвижной дисплей для смартфонов

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Инженеры компании Samsung представили, как может выглядеть смартфон, дисплей которого выдвигается в разные стороны. Об этом сообщает издание The TechOutlook.

Журналисты медиа обнаружили патент корейской корпорации в сети. Судя по изображениям, предложенный Samsung телефон имеет квадратный корпус и выдвижной экран. Дисплей можно расширять в разные стороны — в зависимости от необходимости.

В описании изобретения говорится, что механизм выдвижного дисплея состоит из гибкой части и шарнира. Последний сконструирован таким образом, что позволяет вытягивать гибкую панель в любую сторону и компенсирует пружинный эффект.

В том числе в документе указано, что подобная конструкция позволит придать прочность гибкому экрану и избавиться от складок. По словам журналистов, Samsung, которая является лидером на рынке складных смартфонов, может использовать новые технологии при проектировании будущих устройств.

Ранее источники издания The Elec заявили, что Samsung запланировала выход доступного складного смартфона в 2024 году. Такое решение вызвано высокой конкуренцией китайских производителей.

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      Андрей Ставицкий
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