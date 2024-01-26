Черные ящики сбитого ВСУ Ил-76 признали пригодными для расшифровки

Черные ящики Ил-76 доставили в лабораторию и признали пригодными для расшифровки

Черные ящики сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ил-76 доставили в спецлабораторию. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Аппараты признали пригодными для расшифровки, отметил собеседник агентства.

Черные ящики были найдены на месте крушения самолета 25 января. Прибор регистрации параметров полета и речевой самописец находились в хвостовой части самолета.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат ВСУ и трое сопровождающих. Минобороны сообщило, что самолет был сбит ВСУ.