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01:40, 26 января 2024Интернет и СМИ

В Германии заявили об опасности вертолетов для ВСУ

Журналист Репке заявил об угрозе от вертолетов ФРГ для жизни солдат ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что вертолеты, которые ФРГ намерена передать Украине, могут быть опасны для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в социальной сети X.

Репке заявил, что Германия передает Украине металлолом. По его словам, если техобслуживание вертолета занимает 120 часов для одного часа безопасного полета, то это хороший результат.

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«Но для воюющей страны с небольшим количеством пилотов и неспокойной обстановкой это просто угроза жизни украинских солдат», — подчеркнул автор.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил о планах передать Украине шесть вертолетов Sea King. «Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах, от разведки над Черным морем до транспортировки военных», — добавил министр.

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      Марина Совина
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