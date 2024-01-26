Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:50, 26 января 2024Россия

Тульский десантник уничтожил более ста военных ВСУ с начала спецоперации

Минобороны: десантник из Тулы уничтожил более ста военных ВСУ с начала СВО

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минобороны России сообщило, что десантнику из Тулы с позывным Король с начала проведения специальной военной операции удалось уничтожить более ста военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 20 единиц техники с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает РИА Новости.

«Начальник расчета FPV-дронов сумел уничтожить более двадцати единиц вражеской техники, в том числе, натовского образца и более 100 [солдат ВСУ]», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что боец был награжден Георгиевским крестом IV степени за отличное выполнение боевой задачи на артемовском направлении, в ходе которой он поддерживал штурмовиков, занимавшихся захватом вражеских позиций, а также уничтожил несколько единиц техники ВСУ.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков оценил возможности ВСУ противостоять новой российской тактике по использованию дронов, подчеркнув, что малые воздушные средства могут наносить высокоточное огневое поражение, их сложно перехватить. Он добавил, что дроны управляются удаленно с использованием миниатюрной инфраструктуры, которую трудно поразить.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Нарышкин заявил о подготовке Западом украинских ДРГ для провокаций на АЭС России

      В Нидерландах подняли вопрос о возможности военного конфликта с Россией

      Россиянам раскрыли необычный способ снизить риск болезни Альцгеймера

      Тульский десантник уничтожил более ста военных ВСУ с начала спецоперации

      В Британии заметили признак конца света в необычном явлении

      В России создали самый быстрый на СВО дрон-конвертоплан

      Россиянин описал браки в Монголии фразой «одна жена на всех братьев в семье»

      Любитель БДСМ пожаловался на свою девушку и столкнулся с неожиданной реакцией

      Мужчина за 15 минут пристал к трем женщинам и попытался задушить четвертую

      В Европе призвали равняться на телеканал RT

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше