Тульский десантник уничтожил более ста военных ВСУ с начала спецоперации

Минобороны: десантник из Тулы уничтожил более ста военных ВСУ с начала СВО

Минобороны России сообщило, что десантнику из Тулы с позывным Король с начала проведения специальной военной операции удалось уничтожить более ста военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 20 единиц техники с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает РИА Новости.

«Начальник расчета FPV-дронов сумел уничтожить более двадцати единиц вражеской техники, в том числе, натовского образца и более 100 [солдат ВСУ]», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что боец был награжден Георгиевским крестом IV степени за отличное выполнение боевой задачи на артемовском направлении, в ходе которой он поддерживал штурмовиков, занимавшихся захватом вражеских позиций, а также уничтожил несколько единиц техники ВСУ.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков оценил возможности ВСУ противостоять новой российской тактике по использованию дронов, подчеркнув, что малые воздушные средства могут наносить высокоточное огневое поражение, их сложно перехватить. Он добавил, что дроны управляются удаленно с использованием миниатюрной инфраструктуры, которую трудно поразить.