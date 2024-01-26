Звезда «Битвы сильнейших» объяснила интерес россиян к экстрасенсам

Звезда шоу «Битва сильнейших» на канале ТНТ Виктория Райдос объяснила интерес людей к экстрасенсам. На эту тему она высказалась в интервью журналистке Алене Жигаловой, доступном на YouTube.

«К экстрасенсам у людей есть какая-то особая, может быть, любовь, интерес какой-то особый. Есть вера в это. Так исторически сложилось, что люди хотят чуда», — высказалась Райдос.

Кроме того, участница шоу высказалась о причинах интереса зрителей к «Битве сильнейших». Она назвала проект интересным для зрителей и выразила мнение, что зрителям нравится наблюдать за тем, что делают экстрасенсы.

В конце декабря стало известно, что победителями шоу «Битва сильнейших» стали сразу два участника: Влад Череватый и Олег Шепс. Изначально ведущий шоу Марат Башаров назвал победителем Череватого, однако он захотел разделить победу с Шепсом, занявшим второе место. Виктория Райдос стала третьей. Она также была победительницей 16 сезона шоу «Битва экстрасенсов».