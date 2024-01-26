Фигуристка-чемпионка рассказала о негативном влиянии денежной мотивации

Фигуристка Мишина заявила, что денежная мотивация может сбивать спортсменов

Российская фигуристка Анастасия Мишина, чемпионка мира и Европы в паре с Александром Галлямовым, рассказала о денежной мотивации атлетов. Ее слова приводит RT.

По мнению фигуристки, денежная мотивация может оказывать негативное влияние и сбивать спортсмена, если на ней фокусироваться. «Как бы утрачивается сам смысл достичь чего-то большего, становиться лучше. Вот вы сказали про ожидание неудачи, которое на лбу написано, а мне кажется, с медалями и денежными призами то же самое: как только начинаешь о них думать, сразу же проигрываешь», — заявила Мишина.

Галлямов добавил, что тренеры с детства советовали не думать о призах и хорошо делать свою работу. «Я эти слова, на самом деле, запомнил на всю жизнь. Как услышал их в 10 лет, так до сих пор и держу в голове», — отметил он.

Мишина и Галлямов — бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине, чемпионы мира 2021-го и чемпионы Европы 2022-го. Также в активе пары две победы на чемпионате России.