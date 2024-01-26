В России высказались о раскрытом предложении Ельцина принять страну в НАТО

Сенатор Джабаров заявил, что Россия никогда не могла стать частью НАТО

Россия никогда не могла бы стать частью НАТО, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о раскрытых американских стороной документах, согласно которым первый президент России выступал с такой инициативой.

«Никогда, даже в страшном сне, страны НАТО не предполагали, что мы будем участвовать в этой организации. Это все было вранье и для Ельцина, и для [бывшего президента СССР Михаила] Горбачева до этого. НАТО создавалось именно как структура для борьбы, для уничтожения Советского Союза, России», — сказал сенатор.

Бывший президент России Борис Ельцин на встрече с американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что при расширении НАТО Москву следует принять в альянс первой. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на стенограмму очного диалога политиков, которую рассекретила американская сторона.

Согласно документу, за ужином с Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года Ельцин заявил, что Россия «должна была стать первой страной на вступление в НАТО», за которой последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы.

Ответ Клинтона на предложение Ельцина в стенограмме оценивается как «очень осторожный». В нем затрагивается тема «величия России, но не упоминается идея создать предложенного российским лидером объединения стран или членства России в НАТО». Полной расшифровки речи главы Белого дома не приводится.