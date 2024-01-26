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11:08, 26 января 2024Россия

В России высказались о раскрытом предложении Ельцина принять страну в НАТО

Сенатор Джабаров заявил, что Россия никогда не могла стать частью НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

Россия никогда не могла бы стать частью НАТО, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о раскрытых американских стороной документах, согласно которым первый президент России выступал с такой инициативой.

«Никогда, даже в страшном сне, страны НАТО не предполагали, что мы будем участвовать в этой организации. Это все было вранье и для Ельцина, и для [бывшего президента СССР Михаила] Горбачева до этого. НАТО создавалось именно как структура для борьбы, для уничтожения Советского Союза, России», — сказал сенатор.

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Бывший президент России Борис Ельцин на встрече с американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что при расширении НАТО Москву следует принять в альянс первой. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на стенограмму очного диалога политиков, которую рассекретила американская сторона.

Согласно документу, за ужином с Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года Ельцин заявил, что Россия «должна была стать первой страной на вступление в НАТО», за которой последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы.

Ответ Клинтона на предложение Ельцина в стенограмме оценивается как «очень осторожный». В нем затрагивается тема «величия России, но не упоминается идея создать предложенного российским лидером объединения стран или членства России в НАТО». Полной расшифровки речи главы Белого дома не приводится.

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