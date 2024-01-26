Китай попросил Иран сдержать атаки хуситов в Красном море

Reuters: Китай попросил Иран о сдерживании атак хуситов в Красном море

Китай попросил Иран оказать давление на йеменских хуситов для сдерживания нападений в Красном море. Об этом со ссылкой на анонимные иранские источники сообщаетReuters.

Как пишет агентство, китайские официальные лица обратились к своим иранским коллегам с просьбой помочь сдержать нападения на корабли в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном хуситов. Отмечается, что инциденты влияют на судоходные маршруты из Китая.

«По сути, Китай говорит: «Если нашим интересам каким-либо образом будет нанесен ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном. Так что скажите хуситам проявить сдержанность», — заявил журналистам анонимный иранский чиновник.

Иранские источники отмечают, что Китай пока не сделал никаких конкретных комментариев относительно влияния атак в Красном море на отношения Пекина с Ираном. В министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна искренне привержена содействию региональной безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее лидер группировки хуситов «Ансар Аллах» Абдул-Малик аль-Хуси назвал условия прекращения атак в Красном море. По его словам, движение не прекратит нападения до тех пор, пока гуманитарная помощь не прибудет в сектор Газа.