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11:05, 26 января 2024Мир

МИД Китая прокомментировал крушение Ил-76 под Белгородом

МИД КНР о крушении Ил-76: надеемся на усилия сторон по урегулированию конфликта

Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

Китай надеется на усилия Москвы и Украины по урегулированию конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин, комментируя новость о крушении Ил-76 под Белгородом, сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что каждая из сторон приложит усилия для политического урегулирования кризиса и ведение огня будет прекращено в кратчайшие сроки», — прокомментировал дипломат случившееся.

Ранее в ООН прошло заседание Совета безопасности по сбитому под Белгородом военному самолету Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. На заседании выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

В своем выступлении он пообещал сделать все возможное все для того, чтобы ответственные за крушение Ил-76 понесли заслуженное наказание. Дипломат назвал выступление зампостпреда Украины при организации Кристины Гайовишин на заседании параноидальным и бредовым.

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      Семен Александров
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