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21:56, 26 января 2024Мир

МИД оценил влияние возможных поставок Украине истребителей F-16 на ход СВО

МИД РФ: возможная передача Нидерландами F-16 Украине не повлияет на ход СВО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Возможная отправка Нидерландами истребителей F-16 на Украину не изменит ход боевых действий, однако повысит риск военного конфликта НАТО и России, предупредил МИД РФ. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве напомнили, что ранее Киев возлагал большие надежды на западную бронетехнику, которая впоследствии была уничтожена российскими силами в ходе контрнаступления. Там также отметили, что союзники Украины, накачивая ее вооружениями, все глубже увязают в конфликте и становятся «соучастниками военных преступлений киевского режима».

Подобные шаги приводят к затягиванию конфликта и многократному увеличению рисков военной конфронтации между Россией и альянсом, заключили в министерстве.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не видит угрозы срыва поставок Данией истребителей F-16. По его словам, «все идет по плану».

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      Марина Совина
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