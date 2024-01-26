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20:55, 26 января 2024Мир

МИД России заявил об отсутствии желания у США урегулировать конфликт на Украине

МИД России: США не проявляют интереса в урегулировании конфликта на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

США и НАТО не проявляют интереса в справедливом урегулировании конфликта на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном на сайте 26 января.

«США и НАТО не проявляют ни малейшей заинтересованности в справедливом урегулировании нынешнего конфликта, —указали в министерстве. — Там явно не готовы к учету российских озабоченностей и серьезной работе над устранением фундаментальных противоречий», — отмечается в заявлении ведомства.

Также отмечается, что страны Запада ориентированы лишь на эскалацию конфликта, который имеет угрозы перехода в ядерное столкновение.

Ранее МИД России обвинил Запад во главе с США в попытке удержать глобальное доминирование.

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      Максим Габриелян
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