МИД России заявил об отсутствии желания у США урегулировать конфликт на Украине

МИД России: США не проявляют интереса в урегулировании конфликта на Украине

США и НАТО не проявляют интереса в справедливом урегулировании конфликта на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном на сайте 26 января.

«США и НАТО не проявляют ни малейшей заинтересованности в справедливом урегулировании нынешнего конфликта, —указали в министерстве. — Там явно не готовы к учету российских озабоченностей и серьезной работе над устранением фундаментальных противоречий», — отмечается в заявлении ведомства.

Также отмечается, что страны Запада ориентированы лишь на эскалацию конфликта, который имеет угрозы перехода в ядерное столкновение.

Ранее МИД России обвинил Запад во главе с США в попытке удержать глобальное доминирование.