Мужчина расправился с россиянкой и сообщил об этом ее бывшему мужу по СМС

В Петербурге мужчина получил СМС от убийцы и узнал о смерти бывшей жены

В Ленинградской области мужчина расправился с жительницей поселка Янино, а затем сообщил об этом ее бывшему мужу по СМС. Подробности произошедшего в пятницу, 26 января, публикует «Фонтанка».

По данным издания, накануне в полицию обратился 34-летний житель Петербурга. Он рассказал, что получил от неизвестного сообщение с указанием, что его экс-супруги больше нет в живых. Сотрудники правоохранительных органов выехали по месту проживания 24-летней женщины и, войдя внутрь, обнаружили ее тело с повреждениями шеи.

Узнав, что в последнее время потерпевшая проживала с 35-летним жителем Ириновского проспекта, силовики направились туда и попытались попасть в его квартиру. В какой-то момент из жилища раздался выстрел. Когда дверь вскрыли, то обнаружили внутри разыскиваемого с огнестрельным ранением, рядом с ним лежал травматический пистолет. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейские Челябинска установили злоумышленника, который угрожал школьникам через СМС-рассылку в одном из лицеев города.