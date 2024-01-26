В России пообещали наказать виновных в крушении Ил-76

Дипломат Полянский заявил, что Россия накажет всех виновных в крушении Ил-76

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации пообещал, что Москва сделает все возможное, чтобы наказать виновных в крушении Ил-76, который был сбит в Белгородской области, сообщает РИА Новости.

«Со своей стороны сделаем все для того, чтобы все ответственные за это и иные преступления киевской неонацистской клики понесли заслуженное наказание», — заявил он.

По словам дипломата, к трагедии причастна не только Украина, которая знала о маршруте и способе транспортировки военнопленных, но и западные спонсоры Киева.

Ранее Полянский подчеркивал, что в том случае, если будет доказано, что Украина использовала зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot или IRIS-T для нанесения удара по российскому Ил-76, который был сбит в Белгородской области, США и ФРГ окажутся прямыми соучастниками теракта.