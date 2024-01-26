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11:38, 26 января 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности популярного приложения

Аналитик Ульянов: определители номеров собирают личные данные пользователей

Фото: Weronika Peneshko / dpa / Globallookpress.com

Приложения для определения номера, которые помогают вычислить спам и мошенников, могут нести опасность для владельцев смартфонов. О том, почему россиянам следует с осторожностью пользоваться этими популярными программами, рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам аналитика, определители номеров собирают личные данные пользователей. «При установке такие приложения запрашивают доступ не только к списку контактов, но часто к сообщениям, файлам и документам, фото и видео, микрофону, данным геопозиционирования, сведениям об активности приложений и многие другие разрешения», — отметил он.

Ульянов предупредил, что персональная информация, доступ к которой получило приложение, может передаваться не только разработчикам, но и сторонним организациям. Как уточнил эксперт, наибольшую опасность для личных данных пользователей несут программы, которые имеют мало скачиваний и были недавно добавлены в магазин приложений. Также он призвал воздержаться от скачивания определителей номеров из неофициальных магазинов.

Ранее эксперт по кибербезопасности Евгения Мешкова назвала способы предотвратить утечку персональных данных в интернете. В частности, она посоветовала менять пароли каждые три месяца.

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      Евгения Наумова
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