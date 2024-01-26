Посол раскрыл реакцию США на гибель Ил-76 с украинскими пленными

Посол Антонов: США не осудили уничтожение российского Ил-76 с украинцами

Россия так и не дождалась от властей США реакции на гибель самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит ТАСС.

«Мы два дня ждали от администрации США осуждения варварского теракта киевского режима. Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН», — сказал Антонов.

Дипломат назвал произошедшее терактом, ответственность за который несут киевские власти.

По мнению Антонов, отсутствие какой-либо реакции со стороны США «создает у Киева ощущение полной безнаказанности».

О виновности Украины в уничтожении самолета заявлял и президент России Владимир Путин. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находятся военнопленные, но все равно пошла на такой шаг.

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января на территории Белгородской области. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождающих. Все они погибли.