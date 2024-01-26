Путин назвал ситуацию в Соледаре непростой

Путин: ситуация в Соледаре непростая, но ВС России двигаются вперед

Ситуация в Соледаре непростая, но Вооруженные сил (ВС) России ежедневно продвигаются вперед. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами-участниками специальной военной операции, трансляция которой доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Второе место вашей службы — это Соледар и там ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но у него ничего не получается», — сказал он.

Глава государства отметил, что российские подразделения продвигаются вперед по разным направлениям, а также постепенно выходят на канал, до которого осталось около 800 метров.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России контролируют 35 населенных пунктов в Харьковской области. По данным главы военно-гражданской администрации области Виталия Ганчева, 35-м взятым под контроль населенным пунктом стало село Крахмальное.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.