Путин выразил соболезнования семьям летчиков разбившегося под Белгородом Ил-76

Путин выразил соболезнования членам семьей летчиков разбившегося самолета Ил-76

Президент России Владимир Путин принес искренние соболезнования семьям разбившегося в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76. Об этом он заявил на встрече со студентами – участниками спецоперации. Трансляцию мероприятия ведет официальный Telegram-канал Кремля.

Президент заявил, что украинские военнослужащие и разведчики знали о нахождении на самолете пленных солдат Вооруженных сил Украины.

Глава государства поручил максимально обнародовать итоги расследования крушения самолета, чтобы население Украины знало правду о случившемся в небе над Белгородской областью.

Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту, помимо шести членов экипажа, находились 65 украинских пленных и трое сопровождающих. Минобороны России сообщило, что борт был сбит украинскими войсками.