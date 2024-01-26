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23:03, 26 января 2024Россия

Путин высказался об обнажающих гениталии чудиках

Путин: элита страны не должна формироваться из обнажающих гениталии чудиков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что элита страны не должна формироваться из обнажающих гениталии чудиков. Об этом сообщает ТАСС. Таким образом глава государства еще раз вспомнил об участниках московской «голой вечеринки».

Однако Путин добавил, что такие чудики, которые «гениталии обнажают или заднее место показывают», все же нужны.

По его мнению, к формированию элиты России должны привлекаться люди, которые защищают родину. В качестве примера он привел студентов, которые прервали обучение ради участия в Специальной военной операции (СВО) на Украине. Президент провел встречу с такими студентами 26 января во время поездки в Санкт-Петербург.

Полторы недели назад Путин уже высказывался об участниках «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. По его словам, у участников СВО и мероприятий, где прыгают без штанов, — разные ценности.

Так называемая голая вечеринка прошла в декабре в московском клубе «Мутабор». Среди прочих на ней были замечены Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак. Почти все участники мероприятия после в том или ином виде извинились за произошедшее.

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      Марина Совина
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