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19:18, 26 января 2024Бывший СССР

Путин заявил об истреблении людей на Украине за готовность к диалогу с Россией

Путин: с 2014 года на Украине истребляли людей за готовность к диалогу с Россией
СюжетНаселение России:

Фото: Павел Бедняков / POOL / ТАСС

После госпереворота 2014 года на Украине физически истребляли людей за готовность к диалогу с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер рассказал, что Москва выстраивала мирные взаимоотношения с Киевом, опираясь на пророссийскую часть украинского общества. Поэтому геополитический противник России понял, что с населением юго-востока «перевернуть всю Украину» не удастся.

«Просто начали физически истреблять. Стало очевидным, что выстроить нормальные отношения с нашим соседом нам не дадут», — заключил Путин.

Ранее заместитель главы Администрации президента (АП) России Магомедсалам Магомедов заявил, что Путин принял решение проводить специальную военную операцию, потому что на территории Украины происходили дискриминация и геноцид русского народа.

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