Россиянин признался в драке с летальным исходом 10-летней давности

В Петербурге мужчина избил знакомого до смерти и признался в этом спустя 10 лет

В Петербурге мужчина написал явку с повинной и признался в драке с летальным исходом 10-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

37-уроженец Татарстана обвиняется по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в ночь на 11 мая 2013 года мужчина, находясь в квартире по улице Гороховой в Петербурге, заподозрил одного из знакомых, с которым распивал спиртные напитки, в хищении денег у хозяина. В ходе конфликта обвиняемый нанес ему 15 ударов по телу, после которых потерпевший не выжил. После совершенного преступления мужчина создал себе ложное алиби и с помощью угроз потребовал у свидетелей изменить показания, чтобы избежать ответственности. Спустя десять лет он написал явку с повинной. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли и другие доказательства его виновности.

Ранее в полицию с повинной обратился и охранник из Петербурга, который подделал полицейское удостоверение, чтобы шантажировать проституток и бесплатно пользоваться их услугами .

