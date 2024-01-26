Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:26, 26 января 2024Россия

Российские войска за неделю нанесли 13 групповых ударов в зоне СВО

Минобороны России отчиталось о нанесении 13 групповых ударов в зоне спецоперации
СюжетРоссийские войска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За неделю российские войска нанесли 13 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что атаки были совершены с помощью высокоточного оружия большой дальности и беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали украинские объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), которые производили безэкипажные катера, боеприпасы и ракеты.

«Кроме того, поражались арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты были поражены», — добавили в министерстве.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины. По его словам, в результате атаки высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования были поражены предприятия, производящие боеприпасы, взрывчатые вещества, а также ракеты и комплектующие к ним.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина отказывается продлевать транзит российского газа. В Кремле не знают, как он будет попадать в Европу

      Российские военные уничтожили две пусковые установки «чудо-оружия» ВСУ

      Депутатам во Львовской области вручили повестки во время церемонии награждения

      Россиянам перечислили ухудшающие цвет зубов безобидные привычки

      В Минобороны назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

      Российские войска за неделю нанесли 13 групповых ударов в зоне СВО

      Сотрудничавшего с иностранным государством россиянина взяли под стражу

      Марьяна Ро высказалась о волосах на теле словами «могу не брить месяцами»

      Нескольких сотрудников ООН заподозрили в причастности к нападениям на Израиль

      Трихолог назвала россиянам тревожное число выпадающих волос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше