Российские войска за неделю нанесли 13 групповых ударов в зоне СВО

Минобороны России отчиталось о нанесении 13 групповых ударов в зоне спецоперации

За неделю российские войска нанесли 13 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что атаки были совершены с помощью высокоточного оружия большой дальности и беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали украинские объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), которые производили безэкипажные катера, боеприпасы и ракеты.

«Кроме того, поражались арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты были поражены», — добавили в министерстве.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины. По его словам, в результате атаки высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования были поражены предприятия, производящие боеприпасы, взрывчатые вещества, а также ракеты и комплектующие к ним.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.