Рядом с Курской АЭС запретят рыбачить и делать фото

Власти Курской области решили ввести особый режим рядом с АЭС во время СВО

Рядом с Курской атомной электростанцией (АЭС), которая находится близ города Курчатов, введут особый правовой режим в период проведения СВО. Такое решение приняли власти российского региона, сообщается на сайте областного правительства.

«Планируется ограничить доступ людей в зону безопасности атомной станции, дополнительные ограничения коснутся рыбалки в непредусмотренных местах, фотографирования и видеосъемки на этой территории», — говорится в сообщении.

Помимо этого, рядом с территорией АЭС запретят проведение культурных и других массовых мероприятий, которые не связаны с деятельностью и строительством станции. Зону безопасности территории также дооснастят инженерно-техническими средствами охраны.

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.

ВСУ неоднократно пытались атаковать АЭС. Так, в октябре 2023 года, город-спутник станции пытались атаковать три беспилотника — их сбили системой противовоздушной обороны (ПВО). По неофициальным данным, в результате падения и детонации одного из беспилотников у склада ядерных отходов поврежден его фасад. До этого, в июле того же года, самодельный беспилотник, который двигался на реактивной тяге, взорвался в Курчатове недалеко от АЭС, его обломки упали на жилой дом.