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11:56, 26 января 2024Силовые структуры

Семья лидера нападавшей на белгородцев банды получила гражданство незаконно

На силовиков, выдавших паспорта РФ семье лидера банды из Белгорода, завели дело

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении полицейских, которые незаконно обеспечили российским гражданством семью главаря банды, нападавшей на людей в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, члены семьи лидера банды переехали с Украины в Белгородскую область в 2011 году. В апреле 2022-го они подали документы на получение гражданства РФ в отдел МВД России по Дзержинскому району с указанием адреса временной регистрации в деревне Прудково Калужской области. По факту члены семьи там не проживали, что должны были проверить сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас в отделе, где им были выданы российские паспорта, проводится проверка. Причастным к этому полицейским грозит штраф, арест до трех месяцев или исправительные работы на срок до одного года.

Ранее в Следственном комитете заявили, что лишат гражданства РФ родителей одного из членов банды, нападавшей на прохожих в Белгороде. Расследованием дела занялись после публикации в сети видеороликов, на которых группа юношей избивает местных жителей.

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      Олеся Мицкевич
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