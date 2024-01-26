Силовики начали разыскивать подозреваемого в хищении оружия россиянина

В Вологодской области разыскивают подозреваемого в хищении оружия

Полицейские в Вологодской области разыскивают ранее судимого Александра Куртышева, подозреваемого в хищении оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, мужчина 1984 года рождения проживает в деревне Терьково. Он может быть вооружен. «На вид ему 40 лет, рост 175 см, лысый, одет в камуфляжный костюм зеленого цвета, вязаную зеленую шапку», — уточнили в ведомстве.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, обратиться в правоохранительные органы. Как уточняет Baza, объявленный в розыск является участником специальной военной операции (СВО). В Вооруженные силы РФ он попал из колонии, где отбывал срок за двойную расправу, и сбежал во время отпуска. Мужчина может быть «психически неуравновешен».

Ранее полицейские в Омске задержали 36-летнего рецидивиста по фамилии Миллиардер, вернувшегося с зоны СВО, с партией мефедрона.