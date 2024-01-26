Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:17, 26 января 2024Силовые структуры

Силовики начали разыскивать подозреваемого в хищении оружия россиянина

В Вологодской области разыскивают подозреваемого в хищении оружия
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Полицейские в Вологодской области разыскивают ранее судимого Александра Куртышева, подозреваемого в хищении оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, мужчина 1984 года рождения проживает в деревне Терьково. Он может быть вооружен. «На вид ему 40 лет, рост 175 см, лысый, одет в камуфляжный костюм зеленого цвета, вязаную зеленую шапку», — уточнили в ведомстве.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, обратиться в правоохранительные органы. Как уточняет Baza, объявленный в розыск является участником специальной военной операции (СВО). В Вооруженные силы РФ он попал из колонии, где отбывал срок за двойную расправу, и сбежал во время отпуска. Мужчина может быть «психически неуравновешен».

Ранее полицейские в Омске задержали 36-летнего рецидивиста по фамилии Миллиардер, вернувшегося с зоны СВО, с партией мефедрона.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Совбезе ООН обсудили сбитый под Белгородом Ил-76. О чем говорили представители России, Украины и западных стран?

      Российского пенсионера поселили в дом с плесенью и оголенными проводами

      Численность населения России снизилась до 146,2 миллиона человек

      ООН официально призвала Израиль предотвратить геноцид в Газе

      Blue Origin получила финансирование от Пентагона на ракету New Glenn

      МИД России осудил поддержавшие Киев после атаки на Ил-76 страны

      Медведев одержал волевую победу в пятисетовом полуфинале Australian Open

      Визовый центр Испании возобновит работу в одном российском городе

      Биограф Зеленского раскрыл готовность Киева расследовать связь Байдена с Burisma

      Захарова назвала смехотворными претензии Киева на территории России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше