Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:02, 26 января 2024Силовые структуры

Укусившую ребенка россиянку отправили в СИЗО

В Петербурге суд арестовал женщину, укусившую ребенка

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Колпинский суд Санкт-Петербурга арестовал местную жительницу Татьяну Подунай, напавшую на несовершеннолетнего сына сожителя. Об этом «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Женщину отправили в СИЗО до 23 марта по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ («Истязание»).

По версии следствия, 22 января она в состоянии алкогольного опьянения угрожала расправиться с ребенком, затем напала на него, стала сдавливать его шею руками и укусила в висок. Известно, что прежде она неоднократно высказывала в адрес пострадавшего мальчика угрозы убийством.

Полиция задержала Подунай 24 января. Она признала вину, пояснив, что «пила чуть-чуть — полторы-две бутылки на двоих».

23 января сообщалось, что в Петербурге 12-летний школьник, попавший в детскую городскую больницу №22 со ссадинами на шее и гематомой на виске, рассказал о покусавшей его мачехе.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина отказывается продлевать транзит российского газа. В Кремле не знают, как он будет попадать в Европу

      Гоар Аветисян показала внешность после набора веса

      Россиян предложили лишать прав на срок до полутора лет за одно нарушение

      Футболист сборной России назвал необходимую ежемесячную сумму для жизни

      Общественники добились остановки продаж билетов на концерт Лолиты в Чехове

      В списке богатейших людей мира сменился лидер

      Российские военные уничтожили две пусковые установки «чудо-оружия» ВСУ

      Депутатам во Львовской области вручили повестки во время церемонии награждения

      Россиянам перечислили ухудшающие цвет зубов безобидные привычки

      В Минобороны назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше