Укусившую ребенка россиянку отправили в СИЗО

В Петербурге суд арестовал женщину, укусившую ребенка

Колпинский суд Санкт-Петербурга арестовал местную жительницу Татьяну Подунай, напавшую на несовершеннолетнего сына сожителя. Об этом «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Женщину отправили в СИЗО до 23 марта по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ («Истязание»).

По версии следствия, 22 января она в состоянии алкогольного опьянения угрожала расправиться с ребенком, затем напала на него, стала сдавливать его шею руками и укусила в висок. Известно, что прежде она неоднократно высказывала в адрес пострадавшего мальчика угрозы убийством.

Полиция задержала Подунай 24 января. Она признала вину, пояснив, что «пила чуть-чуть — полторы-две бутылки на двоих».

23 января сообщалось, что в Петербурге 12-летний школьник, попавший в детскую городскую больницу №22 со ссадинами на шее и гематомой на виске, рассказал о покусавшей его мачехе.