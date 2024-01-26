В Британии заметили признак конца света в необычном явлении

DM: в британском Бирмингеме видят признак конца света в покрасневшей воде ручья

В британском городе Бирмингеме увидели признак приближающегося конца света в необычном явлении, когда вода в ручье окрасилась в кроваво-красный цвет. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Признак конца света? В среду, 24 января, представитель общественности заметил окрашенный кровью ручей на Перри-Коммон-Медоуз», — отмечается в статье.

Власти города начали расследование этого явления. Представитель совета района Джилли Бермингем опубликовала фотографию ручья в соцсети X, вызвав массовые обсуждения среди общественности.

«Что это, черт возьми?» — задался вопросом член местного совета Дэвид Баркер. Администрация Бирмингема, по информации издания, до сих пор не выяснила, что произошло.

В ноябре прошлого года в Петрозаводске появились сосульки, выкрашенные в красный цвет. Необычное явление напугало жителей российского города.

