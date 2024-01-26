В детских садах Литвы начнут бороться с русским языком

Замминистра образования Литвы: вытеснение русского языка начнется с детсада

Русский язык начнут вытеснять из системы образования Литвы на уровне детского сада и начальной школы, соответствующие решения будут приняты в скором времени. Об этом рассказал заместитель министра образования республики Рамунас Скауджюс в телеинтервью, передает LRT.lv.

«Дошкольное, начальное образование — это та сфера, где, судя по всему, наши решения потребуются в ближайшем будущем (...) именно здесь необходимо будет найти одно из первых решений, а именно то, что в системе начального образования учащиеся из числа этнических меньшинств получают почти на 30 процентов меньше уроков литовского языка», — заявил чиновник.

Он добавил, что в детских садах национальных меньшинств уже предусмотрено пять часов в неделю обязательного литовского языка, но это количество необходимо увеличить.

Ранее стало известно, что в школах Литвы ограничат изучение русского языка как иностранного. Министр образования республики Гинтаутас Якштас ожидает, что языковая ситуация изменится, когда большинство преподавателей русского выйдут на пенсию.