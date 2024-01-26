В Евросоюзе испугались последствий возможного лишения Венгрии права голоса

Politico: некоторые страны ЕС опасаются последствий лишения Венгрии права голоса

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) опасаются последствий возможного лишения Венгрии права голоса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам источников газеты, представители некоторых стран Центральной и Восточной Европы опасаются ссылаться на седьмую статью Договора о ЕС и лишать Венгрию права голоса, поскольку в будущем могут столкнуться с подобным вниманием к вопросам верховенства права в своих странах.

При этом пять европейских чиновников и дипломатов заявили, что другие страны объединения готовы выступить против Будапешта, что станет историческим и беспрецедентным шагом.

«Если премьер Венгрии Виктор Орбан действительно снова заблокирует соглашение о выделении 50 миллиардов евро для Украины на февральском саммите, использование статьи семь для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом», — сказал один из дипломатов ЕС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщило, что страны ЕС намерены лишить Венгрию права голоса, если Будапешт продолжит блокировать помощь Украине. Отмечается, что в случае, если Орбан не изменит свою переговорную позицию, ЕС примет решение по средства для Киева без него.