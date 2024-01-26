Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:08, 26 января 2024Мир

В Евросоюзе испугались последствий возможного лишения Венгрии права голоса

Politico: некоторые страны ЕС опасаются последствий лишения Венгрии права голоса

Фото: Yves Herman / Reuters

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) опасаются последствий возможного лишения Венгрии права голоса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам источников газеты, представители некоторых стран Центральной и Восточной Европы опасаются ссылаться на седьмую статью Договора о ЕС и лишать Венгрию права голоса, поскольку в будущем могут столкнуться с подобным вниманием к вопросам верховенства права в своих странах.

При этом пять европейских чиновников и дипломатов заявили, что другие страны объединения готовы выступить против Будапешта, что станет историческим и беспрецедентным шагом.

«Если премьер Венгрии Виктор Орбан действительно снова заблокирует соглашение о выделении 50 миллиардов евро для Украины на февральском саммите, использование статьи семь для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом», — сказал один из дипломатов ЕС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщило, что страны ЕС намерены лишить Венгрию права голоса, если Будапешт продолжит блокировать помощь Украине. Отмечается, что в случае, если Орбан не изменит свою переговорную позицию, ЕС примет решение по средства для Киева без него.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Необходимо создать своего рода картель». Ельцин предлагал Клинтону принять Россию в НАТО. Что ответили США?

      ФСБ задержала двоих россиян за передачу данных о частях ВС России Украине

      В России подешевел iPhone 14 Pro

      Российский хоккеист подрался с канадцем в матче НХЛ

      Стало известно о проверке растерзавшего россиянку волка на зомби-вирус

      В США конфликт с Россией объяснили мифами и архетипами

      Дипломат указал на желание США с помощью оппозиции Сирии нанести ущерб России

      В Крыму ответили на призыв министра обороны ФРГ готовиться к войне с Россией

      Стало известно о заверениях Кравчука Клинтону о националистах на Украине

      Мужчина расправился с россиянкой и сообщил об этом ее бывшему мужу по СМС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше