В Госдуме раскритиковали закон о запрете на увольнение родителей-одиночек

Депутат Останина раскритиковала закон о запрете на увольнение родителей-одиночек

Депутат Госдумы Нина Останина усомнились в эффективности нового закона о запрете увольнения одиноких родителей с ребенком в возрасте до 16 лет. По ее мнению, возраст необходимо увеличить до 18 лет. Депутат в разговоре с «Лентой.ру» также высказалась о недопустимости принятия «половинчатых законов» в год семьи.

«Речь идет не только об одинокой матери, но о родителе или лице, которое в одиночку воспитывает ребенка. Запрет на увольнение уже был, но при возрасте ребенка до 14 лет, теперь подняли до 16. Но я считаю, что нужно идти дальше, потому что по нашему законодательству ребенок — человек до 18 лет. Надо защищать родителей», — подчеркнула политик.

Правительство, по словам Останиной, не согласилось с ее доводами, апеллируя к тому, что зачастую люди вступают в самостоятельную жизнь после окончания средней школы.

«В год семьи принимать такие половинчатые законы... Я разочарована. Если уж мы определили, что ребенок — это лицо до 18 лет, то нужно подводить под главный закон все остальное законодательство», — уверена Останина.

Ранее сообщалось, что Госдума в III, окончательном чтении приняла закон о запрете увольнения родителей-одиночек с детьми до 16 лет. В нижней палате парламента также отмечали, что одинокие родители должны быть защищены вплоть до полного завершения ребенком курса основного общего образования.

