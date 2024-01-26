Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:03, 26 января 2024Россия

В Госдуме раскритиковали закон о запрете на увольнение родителей-одиночек

Депутат Останина раскритиковала закон о запрете на увольнение родителей-одиночек

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Нина Останина усомнились в эффективности нового закона о запрете увольнения одиноких родителей с ребенком в возрасте до 16 лет. По ее мнению, возраст необходимо увеличить до 18 лет. Депутат в разговоре с «Лентой.ру» также высказалась о недопустимости принятия «половинчатых законов» в год семьи.

«Речь идет не только об одинокой матери, но о родителе или лице, которое в одиночку воспитывает ребенка. Запрет на увольнение уже был, но при возрасте ребенка до 14 лет, теперь подняли до 16. Но я считаю, что нужно идти дальше, потому что по нашему законодательству ребенок — человек до 18 лет. Надо защищать родителей», — подчеркнула политик.

Правительство, по словам Останиной, не согласилось с ее доводами, апеллируя к тому, что зачастую люди вступают в самостоятельную жизнь после окончания средней школы.

«В год семьи принимать такие половинчатые законы... Я разочарована. Если уж мы определили, что ребенок — это лицо до 18 лет, то нужно подводить под главный закон все остальное законодательство», — уверена Останина.

Материалы по теме:
«Родители будут потенциальными преступниками» Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
«Родители будут потенциальными преступниками»Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
5 октября 2021
В России решили ужесточить усыновление и регистрацию браков для ЛГБТ Новыми запретами хотят «укрепить институт семьи». Инициатива ущемляет права миллионов россиян
В России решили ужесточить усыновление и регистрацию браков для ЛГБТНовыми запретами хотят «укрепить институт семьи». Инициатива ущемляет права миллионов россиян
16 июля 2020

Ранее сообщалось, что Госдума в III, окончательном чтении приняла закон о запрете увольнения родителей-одиночек с детьми до 16 лет. В нижней палате парламента также отмечали, что одинокие родители должны быть защищены вплоть до полного завершения ребенком курса основного общего образования.

Что думаешь? Оцени!
      Наталия Белова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Нарышкин заявил о подготовке Западом украинских ДРГ для провокаций на АЭС России

      Любитель БДСМ пожаловался на свою девушку и столкнулся с неожиданной реакцией

      Мужчина за 15 минут пристал к трем женщинам и попытался задушить четвертую

      В Госдуме раскритиковали закон о запрете на увольнение родителей-одиночек

      В Европе призвали равняться на телеканал RT

      Стало известно о предложении Ельцина принять Россию в НАТО

      В Словакии прошли антиправительственные митинги

      Хайди Клум снялась в откровенном образе с глубоким декольте

      Обнаружены следы сифилиса в доколумбовой Америке

      В США усомнились в желании Запада победить на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше