В Госдуму внесли проект о создании Национального словарного фонда

Кабмин внес в Госдуму проект о создании в России Национального словарного фонда

В Госдуму внесли законопроект о создании в России Национального словарного фонда, содержащего данные словарей русского языка, созданных за последние три века. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект внесен в Думу правительством России, он должен вступить в силу с 1 января 2025 года. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, такой фонд будет представлять собой единый цифровой ресурс с общедоступной информацией. Авторы инициативы подчеркивают, что фонд позволит решать научные и образовательные задачи, а также поможет пользователям проверить знание русского языка и улучшить свои речевые навыки.

В феврале 2023 года Госдума приняла закон, который защищает русский язык от чрезмерного использования заимствований из иностранных языков. Он предусматривает создание нормативных словарей, нормативной грамматики и нормативных справочников, в которых будут фиксироваться нормы современного русского литературного языка