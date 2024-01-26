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22:34, 26 января 2024Россия

В Госдуму внесли проект о создании Национального словарного фонда

Кабмин внес в Госдуму проект о создании в России Национального словарного фонда

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Госдуму внесли законопроект о создании в России Национального словарного фонда, содержащего данные словарей русского языка, созданных за последние три века. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект внесен в Думу правительством России, он должен вступить в силу с 1 января 2025 года. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, такой фонд будет представлять собой единый цифровой ресурс с общедоступной информацией. Авторы инициативы подчеркивают, что фонд позволит решать научные и образовательные задачи, а также поможет пользователям проверить знание русского языка и улучшить свои речевые навыки.

В феврале 2023 года Госдума приняла закон, который защищает русский язык от чрезмерного использования заимствований из иностранных языков. Он предусматривает создание нормативных словарей, нормативной грамматики и нормативных справочников, в которых будут фиксироваться нормы современного русского литературного языка

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      Марина Совина
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