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15:44, 26 января 2024Мир

В Нидерландах обеспокоились возможной войной с Россией

RTL Niuewspanel: 62 процента нидерландцев обеспокоились войной с Россией

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

В Нидерландах 62 процента опрошенных обеспокоились возможной войной с Россией. Результаты опроса опубликовал RTL Nieuwspanel.

В опросе приняло участие 20 тысяч человек. Согласно результатам, 62 процента респондентов опасаются нападения России на Нидерланды. 51 процент опрошенных считает, что правительству стоит активнее готовиться к возможной войне.

48 процентов респондентов заявили, что обеспокоены возможными кибератаками на инфраструктуру в Нидерландах. При этом только 27 процентов участников опроса сказали, что планируют создание набора первой необходимости на случай экстренных ситуаций.

Ранее в ходе опроса YouGov 72 процента граждан США выступило за урегулирование конфликта на Украине, только 9 процентов оказались против. За уменьшение военной помощи Киеву проголосовали 28 процентов респондентов.

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      Юрий Леонов
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