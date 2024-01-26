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15:27, 26 января 2024Среда обитания

В Петербурге собрались косить траву посреди зимы

Жителей Санкт-Петербурга попросили убрать машины ради покоса травы зимой

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге собрались косить траву посреди зимы. Жителей города попросили ради этого убрать машины со двора, сообщает издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

Несезонное объявление появилось на доме номер 30 по улице Зины Портновой. Владельцев автомобилей предупредили, что 26 января «будут производиться работы по покосу травы». На листке также был указан номер начальника участка, но дозвониться по нему у жильцов не получилось. Поэтому машины со двора никто убирать не стал.

Ситуацию изданию прокомментировал гендиректор ЖКС2 Кировского района Дмитрий Захаров. Он признался, что впервые слышит о таком требовании и предположил, что кто-то так решил пошутить. Аналогичные догадки возникли и у сотрудников управляющей организации.

Ранее в Петербурге сотрудник коммунальной службы решил покосить снег возле домов. Мужчина в форменной куртке вышел на улицу с бензокосой и прошелся ей по снегу и кустам, которые возвышаются над ним.

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      Нина Ташевская
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