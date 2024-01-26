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22:10, 26 января 2024Россия

В России определили план по производству беспилотников

Белоусов поручил доработать план производства в России беспилотников на 2024 год

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минпромторгу доработать план по производству в России беспилотников на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба правительства в Telegram.

Всего для выполнения государственного гражданского заказа в план производства заявлено более 18 тысяч легких, средних и тяжелых беспилотников. Выполнение графика подачи заявок и проведения сертификации поручено контролировать Росавиации. График будет актуализироваться ежемесячно.

В ноябре 2023 года сообщалось, что российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал украинцев собирать FPV-дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ) дома. В Киеве считают, что это даст старт массовому производству беспилотников.

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      Марина Совина
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