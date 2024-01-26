В России снизились запасы зерна

Запасы зерна в России снизились на 1,7 процента в декабре 2023 года

В декабре 2023 года суммарные запасы зерновых агрокультур в российских сельскохозяйственных организациях снизились на 1,7 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го и составили 34,7 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

За это время запасы пшеницы снизились на 1,6 процента, до 21,8 миллиона тонн. Больше всего снизились запасы масличных культур — они сократились на 13,2 процента, до 5,5 миллиона тонн. Резервы подсолнечника за это время сократились на 7 процентов и составили 2,7 миллиона тонн.

В свою очередь, резервы кукурузы, напротив, увеличились на 2 процента и достигли уровня в 3,7 миллиона тонн. При этом запасы картофеля увеличились на 37 процентов, до 1,9 миллиона тонн. Овощные резервы увеличились на 5,6 процента в годовом выражении и составили 595,3 тысячи тонн.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков Российского зернового союза (РЗС) сообщило, что с начала 2024 года вывоз российского зерна сократился на 24,5 процента. С 1 по 21 января из страны вывезли в общей сложности 2,6 миллиона тонн зерновых агрокультур.