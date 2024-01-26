В США сообщили о приближающей победу России над Украиной позиции Трампа

WP: позиция Трампа по срыву помощи Украине приближает победу России

Позиция экс-президента США Дональда Трампа, направленная на срыв финансовой помощи Украине, приближает победу России. Об пишет The Washington Post.

«Противодействие бывшего президента Дональда Трампа сделке осложнило ее будущее», — сообщает газета.

Авторы материала также отмечают, что изначально представители Республиканской партии США пошли навстречу своим коллегам-демократам в Конгрессе и согласились увязать помощь Киеву с ужесточением миграционного законодательства, однако позже решение отменили из-за критики компромисса Трампом.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии сообщил, что Трамп намерен надавить на Конгресс по вопросу миграции и сорвать одобрение помощи Украине.