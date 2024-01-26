Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:16, 26 января 2024Мир

В США заявили о «повисшей на волоске» помощи США Украине из-за Трампа

FT: помощь США Украине «повисла на волоске» из-за Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Помощь США Украине «повисла на волоске» из-за экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По мнению издания, Трамп хочет сделать миграционный вопрос одним из главных сюжетов в предвыборной кампании 2024 года. Его победа на праймериз в Нью-Гемпшире и кокусе в Аризоне лишь укрепляет его шансы на избрание и укрепляют влияние на повестку Республиканской партии. Поэтому республиканцы отказываются от принятия законопроекта о выделении помощи Украине, требуя решения миграционного вопроса.

«Вряд ли в ближайшее время будет предоставлена дополнительная помощь, учитывая хаос в Республиканской партии», — приводит издание слова бывшего помощника лидера демократического большинства в Сенате США Джима Мэнли.

Ранее стало известно, что Трамп может надавить на Конгресс по вопросу миграции, чтобы сорвать одобрение помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин раскрыл подробности крушения самолета Ил-76

      Писателя Бориса Акунина объявили в России в розыск

      Путин назвал ситуацию в Соледаре непростой

      В ЦИК рассказали об ошибках в подписях за Путина

      «Калашников» представит модернизированный Supercam в Саудовской Аравии

      Путин заявил об истреблении людей на Украине за готовность к диалогу с Россией

      В США заявили о «повисшей на волоске» помощи США Украине из-за Трампа

      В США назвали соглашение об охране южной границы обреченным на провал

      Найдено место пуска ракеты, сбившей Ил-76 с бойцами ВСУ. Это село в 10 километрах от границы с Россией

      Уехавший из России популярный комик усомнился в возможности вернуться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше