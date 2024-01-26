В США заявили о «повисшей на волоске» помощи США Украине из-за Трампа

FT: помощь США Украине «повисла на волоске» из-за Трампа

Помощь США Украине «повисла на волоске» из-за экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По мнению издания, Трамп хочет сделать миграционный вопрос одним из главных сюжетов в предвыборной кампании 2024 года. Его победа на праймериз в Нью-Гемпшире и кокусе в Аризоне лишь укрепляет его шансы на избрание и укрепляют влияние на повестку Республиканской партии. Поэтому республиканцы отказываются от принятия законопроекта о выделении помощи Украине, требуя решения миграционного вопроса.

«Вряд ли в ближайшее время будет предоставлена дополнительная помощь, учитывая хаос в Республиканской партии», — приводит издание слова бывшего помощника лидера демократического большинства в Сенате США Джима Мэнли.

Ранее стало известно, что Трамп может надавить на Конгресс по вопросу миграции, чтобы сорвать одобрение помощи Украине.