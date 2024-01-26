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08:30, 26 января 2024Мир

В Великобритании призвали подготовиться к худшему сценарию конфликта с Россией

Генерал Ширрефф: Британия должна быть готова к конфликту с Россией

Фото: UK Ministry of Defence / Globallookpress.com

Великобритании не следует исключать призыв на военную службу перед лицом растущей угрозы столкновения с Россией. О необходимости страны подготовиться к худшему сценарию полномасштабного конфликта заявил бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе британский генерал Ричард Ширрефф, сообщает Daily Mail.

«Обязательные призывы на военную службу являются "абсолютной анафемой" для профессиональных солдат, но Великобритания должна быть готова к худшему сценарию полномасштабного конфликта с Россией», — призвал он.

По его словам, сокращающаяся численность армии, которая в настоящее время достигнет 73 тысяч солдат, не свидетельствует о том, что она готова «бросить вызов России, если она решит вступить в войну со страной НАТО».

Ранее начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что в случае эскалации конфликта на Украине и вмешательству в него НАТО надо убедить британцев вступать в армию. По его словам, необходимо изменить мышление британских граждан, чтобы они были готовы защитить страну.

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      Семен Александров
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