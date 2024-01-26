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11:01, 26 января 2024Мир

Валенса в беседе с Клинтоном сравнил каждого второго россиянина с Жириновским

В 1994 году Клинтон на встрече с Ельциным вспомнил слова Валенсы о Жириновском
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Бывший президент Польши Лех Валенса в ходе разговора с экс-президентом США Биллом Клинтоном в 1994 году сравнил каждого второго россиянина с политиком Владимиром Жириновским. Данные о разговоре опубликованы на сайте Национального архива безопасности США.

Клинтон упомянул фразу Валенсы в ходе встречи с бывшим президентом России Борисом Ельциным. По его словам, польский политик был скептически настроен относительно перспектив участия Москвы в программе НАТО «Партнерство ради мира». Также экс-президент США довел до Ельцина информацию о требованиях членства в НАТО для стран Центральной и Восточной Европы.

«Я знаю, что вам нравится Ельцин, но история не на его стороне. Каждый второй россиянин похож на Жириновского», — процитировал экс-президент США Валенсу. При этом он подчеркнул, что большинство лидеров НАТО позитивно восприняли действия российского руководства. Клинтон также выразил надежду на стабильное правление Ельцина после выборов в Государственную Думу 1993 года, на которых Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) Жириновского заняла первое место.

Ранее Национальный архив безопасности США опубликовал переговоры Ельцина и Клинтона 14 января 1994 года о вступлении России в НАТО. Экс-президент России заявил американскому коллеге, что при расширении альянса Россию следует принять первой.

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      Юрий Леонов
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