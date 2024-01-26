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16:48, 26 января 2024Силовые структуры

Росгвардейцы приехали в российскую школу из-за конфликта учителя и ученика

В школу Екатеринбурга приехала Росгвардия из-за конфликта педагога и ученика
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Сотрудники Росгвардии приехали екатеринбургскую школу № 143 из-за конфликта между учеником и педагогом. Об этом сообщает KP.RU.

По данным источника, в учебном заведении проходил экзамен по математике, который сдавали ученики вечерней школы № 185. По окончании экзамена один из юношей начал вести себя грубо, нецензурно выражаться и после замечания педагога оскорблять его.

Сообщается, что подросток также ударил учителя в живот ногой.

После этого в школе № 143 нажали тревожную кнопку. В отношении подростка составили акт о нарушении порядка, также с ним и его законным представителем провели воспитательную беседу.

Ранее сообщалось, что учитель физкультуры из Новоусманского района Воронежской области ударил ученика во время урока.

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      Илона Палей
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