Вратарь «Салавата Юлаева» выругался матом в эфире после матча КХЛ

Вратарь «Салавата Юлаева» Самонов выругался матом в эфире после матча КХЛ

Российский вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов выругался матом в прямом эфире после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Амура». Фрагмент трансляции опубликовал журналист Дмитрий Ерыкалов в своем Telegram-канале.

Голкиперу не понравились действия оператора, который снимал его крупным планом. «Да уйди ты», — заявил ему Самонов, сопроводив обращение нецензурными словами.

Встреча «Салавата Юлаева» против «Амура» прошла 26 января. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу уфимцев, Самонов оставил ворота в неприкосновенности.

12 января судья Денис Наумов нецензурно выругался в адрес главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура». «Рот свой закрой», — обратился рефери к специалисту, который перед этим задал вопрос арбитру.

