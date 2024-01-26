Захарова предупредила о последствиях вступления Швеции в НАТО

Захарова: членство Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности в регионе

Членство Швеции в Организации Североатлантического договора (НАТО) негативно скажется на безопасности в регионе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Захарова прокомментировала ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО. По ее мнению, вступление страны в альянс не усилит чувства безопасности шведов.

«Россия не допустит угроз своей безопасности после вступления Швеции в НАТО и примет ответные меры в зависимости от размещения сил альянса», — заявила пресс-секретарь МИД.

25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ратификацию страной членства Швеции в НАТО. Он официально завершил процесс утверждения Турцией членства Швеции в альянсе.

Ранее Захарова назвала провокацией крупнейшие учения в истории НАТО Steadfast Defender, проходящие в том числе с участием Швеции. Она отметила, что учения проходят в непосредственной близости от российских границ и носят провокационный характер.