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16:39, 26 января 2024Мир

Захарова предупредила о последствиях вступления Швеции в НАТО

Захарова: членство Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности в регионе

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Членство Швеции в Организации Североатлантического договора (НАТО) негативно скажется на безопасности в регионе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Захарова прокомментировала ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО. По ее мнению, вступление страны в альянс не усилит чувства безопасности шведов.

«Россия не допустит угроз своей безопасности после вступления Швеции в НАТО и примет ответные меры в зависимости от размещения сил альянса», — заявила пресс-секретарь МИД.

25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ратификацию страной членства Швеции в НАТО. Он официально завершил процесс утверждения Турцией членства Швеции в альянсе.

Ранее Захарова назвала провокацией крупнейшие учения в истории НАТО Steadfast Defender, проходящие в том числе с участием Швеции. Она отметила, что учения проходят в непосредственной близости от российских границ и носят провокационный характер.

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      Юрий Леонов
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