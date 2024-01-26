Заслуженные пилоты России оценили безопасность полетов в стране

Заслуженный пилот России Сытник: переживать за безопасность полетов не стоит

Заслуженный пилот России Юрий Сытник призвал российских пассажиров не переживать о безопасности полетов в стране. Такую оценку происходящего он дал в беседе с «Лентой.ру».

«Самолеты ломались с самого рождения и в самое хорошее время тоже, — отметил летчик. — А сейчас вообще не самое хорошее время. Но переживать за безопасность полетов все равно не стоит».

По его словам, далеко не все понимают, что стремление экипажа и командира корабля — всегда с достоинством и в полной безопасности выполнить поставленную перед ним задачу.

Рассуждая о безопасности полетов, другой заслуженный пилот России Вадим Базыкин заявил, что отечественные авиакомпании сталкиваются с жесткими требованиями в этом вопросе. «Мы всегда думали, что Росавиация — это мать родная, — подчеркнул он. — Но на самом деле это мачеха, которая не дает нам ни сна, ни покоя. Все время старается обвинить в том, что мы что-то неправильно делаем».

При этом летчик похвалил действия ведомства. «Если агентство узнает о каком-то контрафакте, сразу же заводится уголовное дело, тут можно даже не сомневаться», — добавил он.

Ранее в январе заслуженный военный летчик России Владимир Попов раскрыл причину поломок отечественных лайнеров. По его мнению, нередко задержки рейсов и неисправности пассажирских самолетов связаны с климатогеографическими условиями страны.