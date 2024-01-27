В европейской стране прокомментировали вероятность начала войны в регионе

Премьер Румынии Чолаку: нет необходимости готовиться к войне

В Европе нет необходимости готовиться к войне. Так вероятность начала военного конфликта в регионе прокомментировал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, его слова приводит РИА Новости.

В беседе с журналистами представителя европейской страны попросили оценить призыв начальника Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрика Сандерса мобилизовать нацию в случае эскалации обстановки на Украине. Также Чолаку предложили прокомментировать слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о вероятности нападения России на территорию НАТО через пять-восемь лет.

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр ранее отмечал, что силы альянса готовятся к конфликту с Россией. Он указал, что подготовка предполагает «возможность опереться на промышленную базу» из-за необходимости в кратчайшие сроки производить боеприпасы и вооружения, и упомянул возможность возвращения призывной военной службы.

В Минобороны ФРГ тем временем пожаловались, что бундесвер второй год подряд сталкивается с нехваткой личного состава. Согласно данным ведомства, общая численность вооруженных сил по итогам 2022 года снизилась до 183 050 человек. Это связывают с «постоянной нетрудоспособностью» военных.