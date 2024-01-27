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19:13, 27 января 2024Бывший СССР

Бой российского военного с пятью солдатами ВСУ попал на видео

WarGonzo: военный РФ закидал гранатами пятерых солдат ВСУ и попал на видео

Российский военный в одиночку справился с пятью солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), закидав их гранатами, и попал на видео. Кадры боя опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

Бой произошел на авдеевском направлении, где бойцы 9-й бригады взяли опорный пункт противника. На следующий день отбить его попытались пятеро элитных украинских разведчиков. Однако там они столкнулись с бойцом Российской армии, давшем им отпор.

Российский боец с разных сторон закидал опорный пункт противника гранатами, не оставив солдатам ВСУ шанса.

Ранее стало известно, что украинские доны-камикадзе атаковали поселок в Белгородской области. Населенный пункт подвергся нападению противника второй раз за день.

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      Вера Владзиевская
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