Назван наиболее вероятный кандидат на место главкома ВСУ
Политолог Дмитрий Журавлев назвал наиболее вероятного кандидата на место главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что в случае, если главкома ВСУ все же решат сместить, то его место может занять украинский генерал, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что Залужного могут заменить в рамках потенциальной трансформации военной стратегии Киева в 2024 году, и на его место есть три претендента: руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и заместитель Залужного Евгений Мойсюк.
«Нет никаких сомнений в том, что президент [Украины Владимир Зеленский] очень хочет снять Залужного. Названы имена очень известных на Украине генералов и одного политика — я имею в виду Буданова. Буданов, наверно, для президента действующего — это лучший вариант. Однако важно назначить на эту должность такого человека, который, с одной стороны, нужен президенту, с другой — не противен армии. Буданов — человек невоенный. Если его назначит действующий президент, то пропасть между ним и армией увеличится», — отметил Журавлев.
По его мнению, именно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский может стать «золотой серединой» между интересами администрации украинского президента и интересами военного истеблишмента страны. При этом политолог назвал несложной с правовой точки зрения права задачей процесс смещения Залужного с должности. Тем не менее, как отметил эксперт, главком ВСУ может отказаться от исполнения подобного приказа ввиду собственных президентских амбиций.
Вопрос в том, нужна ли сейчас эта «золотая середина», либо кризис дошел до того, что нужно как можно жестче размежеваться, чтобы не взять на себя чужую ответственность. У генералов есть желание на президента свалить поражение, а у президента — на генералов
21 января украинский политик Георгий Тука выразил мнение, что Зеленский решил уволить Залужного. По его словам, на это указывает тот факт, что Зеленский не включил военачальника в состав делегации на Международный экономический форум в швейцарском Давосе.