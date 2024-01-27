В Госдуме высказались о решении Таиланда депортировать участников группы «Би-2»

Депутат Шолохов: участники «Би-2» легко отделались, учитывая нравы на Востоке

Участники группы «Би-2» еще легко и дешево отделались, учитывая, какие бывают нравы на Востоке, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о решении Таиланда депортировать музыкантов.

«Они нарушили закон. Уже неоднократно за последнее время было обсуждено, что есть категория людей, которые считают, что для них законы не писаны: ни законы юридические, ни законы морально-этические. Вот сейчас то время, когда сама ситуация об этом напоминает. По-моему, совершенно очевидно, что отклик общества именно такой, что давно пора призвать к порядку тех, кто по каким-то непонятным основаниям решил, что он исключителен», — заявил Шолохов.

Ранее генконсул России в Пхукете Владимир Соснов сообщил, что участники группы «Би-2» сами оплатят свою депортацию. Он добавил, что музыкантов депортируют в страну их гражданской принадлежности.

Также суд в Таиланде обязал музыкантов выплатить штрафы — по 84 доллара (около 7,5 тысячи рублей). Группа выступила дважды — в городе Паттайе и провинции Пхукет.

Участников «Би-2» задержали в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения на работу 25 января.