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14:35, 27 января 2024Мир

Фермеры решили устроить блокаду Парижа

Французский профсоюз фермеров решил устроить блокаду Парижа и пригородов
Протест фермеров во Франции

Протест фермеров во Франции. Фото: Vincent West / Reuters

Во Франции решили устроить полную блокаду Парижа и пригородов. О намерениях профсоюза фермеров Jeunes Agriculteurs начать пятидневную акцию в ночь на 29 января сообщает телеканал BFMTV.

Аграрии намерены организовать полную блокаду Парижа и окружающих его департаментов, чтобы в город не смогли доставить никакие товары. Как отмечает представитель организации Максим Бюизар, это объяснит жителям столицы, что Париж не обеспечивает сам себя.

Фермеры стран Евросоюза протестуют не первый день. Ранее французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что стране следует выйти из Евросоюза для спасения сельского хозяйства. По его словам, сделать это нужно как можно скорее, прежде чем объединение разрушит его страну.

«Невероятно! В разгар протестов фермеров Европейская комиссия только что совершила огромную провокацию, объявив, что хочет ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, которое убьет наше сельское хозяйство! Она вполне может это сделать», — написал он в соцсетях.

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Депутат левой партии «Неподчинившаяся Франция» Франсуа Рюффен также призвал запретить украинские продукты. Он объяснил необходимость ограничить поставки дешевого зерна и кур с Украины угрозой уничтожения европейского сельского хозяйства.

«Кто получил выгоду от поставок украинской курятины? Европейские и французские предприниматели, которые получили ее вдвое дешевле, чем французскую. Я не хочу допустить делокализации сельского хозяйства, как это произошло с промышленностью», — объяснил он.

Также с 23 января акции протеста проходят в Литве. Участвующие в них фермеры требуют от властей уважения к частной собственности — до этого были случаи, когда власти отчуждали земельные угодья при несогласованном расширении охранных территорий. На улицы Вильнюса вывели около 1,3 тысячи тракторов и лесовозов из разных районов страны.

Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид заявил, что стране нужны перемены. По его словам, фермеры уберут с улиц технику, если правительство откажется от планов повышения налогов. Протесты проходят на фоне переговоров представителей ассоциаций фермеров и глав парламентских фракций в бундестаге.

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      Вячеслав Агапов
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